Москва, 10 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на ускорение ввода в обращение лекарств на фоне санкций, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Digital.gov.ru Правительство РФ

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Предусмотренные законопроектом изменения, в частности, направлены на ускорение ввода в обращение и применение недавно зарегистрированных лекарственных препаратов без выполнения требований к их упаковке и получения разрешения Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот в отношении лекарственных препаратов, до момента организации производства вторичной (потребительской) упаковки в соответствии с установленными требованиями.

Так, допускается ввоз в Россию зарегистрированных лекарственных препаратов, а также их дальнейшее обращение и применение в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах в случае дефектуры или риска возникновения дефектуры в период введения в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера при условии их соответствия требованиям, установленным при регистрации, за исключением требований к первичной упаковке, вторичной (потребительской) упаковке.

Производители медицинских изделий или организации, осуществляющие ввоз медицинских изделий в Российскую Федерацию, не вправе приостанавливать или прекращать производство медицинских изделий или их ввоз в Российскую Федерацию без предварительного уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти не позднее, чем за 6 месяцев, следует из документа.

Еще ряд норм касается закупок и малого и среднего бизнеса.