Анталья, Турция, 10 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. На белорусской площадке Россия ожидает серьёзного разговора, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Лавров рассказал, что обсудил с Кулебой гуманитарную ситуацию на Украине и работу гуманитарных коридоров. При этом Россия подтвердила, что инициатива по ежедневному открытию гумкоридоров остаётся в силе.

Глава МИД России заявил, что Россия стремится вести разговор на белорусской площадке серьёзно.