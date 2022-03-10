Лавров: РФ намерена вести серьёзный диалог на белорусской площадке
Анталья, Турция, 10 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. На белорусской площадке Россия ожидает серьёзного разговора, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
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Лавров рассказал, что обсудил с Кулебой гуманитарную ситуацию на Украине и работу гуманитарных коридоров. При этом Россия подтвердила, что инициатива по ежедневному открытию гумкоридоров остаётся в силе.
Глава МИД России заявил, что Россия стремится вести разговор на белорусской площадке серьёзно.