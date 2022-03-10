Москва, 10 марта, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Турции крайне выгодны нынешние экономические отношения с Россией, а присоединение к антироссийским санкциям приведёт лишь к огромным потерям для Анкары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил политолог Аслан Рубаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Турции

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«Реджеп Тайип Эрдоган чрезвычайно любит деньги, и присоединяться к антироссийским санкциям для него очень убыточно хотя бы потому, что наши туристы туда не будут ездить, а это уже — серьёзная сумма для турецкой экономики. И Турция такие потери нести совершенно не готова. Сегодня Россия Эрдогану нужна больше, чем Эрдоган нам. Мы как-то без Турции справимся, но вот справится ли без нас Турция — это большой вопрос. Если мы перекроем Турции поставки ЗРК С-400, перекроем экономические потоки, туристические, финансовые, закроем транши, ряд их строительных компаний, которые расположены в России, попросим их, условно говоря, на выход вместе с их овощами, помидорами и огурцами, то у Турции будут просто огромнейшие потери. В условиях той нестабильной экономической ситуации и инфляции, которые сейчас существуют в Турции, Эрдоган не может себе позволить пойти на разрыв связей с Россией», — сказал эксперт.

Напомним, что 7 марта в телефонном разговоре с Владимиром Путиным президент Эрдоган выразил готовность использовать в качестве платёжного средства в двухсторонней торговле в том числе и российский рубль.