Анталья, Турция, 10 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Инициатива по ежедневному открытию гуманитарных коридоров для жителей украинских городов остаётся в силе, заявил 10 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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После встречи с коллегой с Украины Дмитрием Кулебой, завершившейся в турецкой Анталье, он отметил, что стороны подтвердили, что инициатива по ежедневному открытию гумкоридоров остается в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между лавами МИД продлились полтора часа.