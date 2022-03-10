В Турции завершились переговоры Лаврова и Кулебы
Москва, 10 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В турецкой Анталье завершилась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.
Mid.ru
Сергей Лавров
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Встреча, ставшая первой с начала военной операции России на Украине, продлилась полтора часа.
В переговорах принимала участие и принимающая сторона — министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Как сообщало ИА REGNUM, встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье очень важна для переговорного процесса между двумя странами, заявил пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков.