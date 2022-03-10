Москва, 10 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Запчасти для самолетов отказался поставлять авиакомпаниям из России Китай. Об этом 10 марта рассказал в ходе конференции по техобслуживанию самолетов MRO Russia&CIS начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Также Кудинов, слова которого приводит «Интерфакс», уточнил, что в связи с этим Россия намерена искать поставки запчастей для самолетов в Турции, Индии и других странах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов рассказал, что в государственном реестре гражданских воздушных судов России с конца февраля нынешнего года было зарегистрировано около 180 самолетов.