Москва, 10 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Материалы об участии российских срочников в спецоперации России в защиту ДНР и ЛНР уже переданы в военную прокуратуру. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Вчера мы уже сказали, что соответствующие материалы переданы в военную прокуратуру, которая будет осуществлять проверку и давать правовую оценку. Это произошло вчера, соответственно, ожидать сегодня каких-то итогов неправильно», — сказал Песков.

Он призвал дождаться информации по расследованию: «Главное, что эти факты выявлены, и ситуация в этом плане исправлена».