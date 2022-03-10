Песков призвал дождаться итогов расследования по срочникам на Украине
Москва, 10 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Материалы об участии российских срочников в спецоперации России в защиту ДНР и ЛНР уже переданы в военную прокуратуру. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Антонова Дарья ИА REGNUM
Дмитрий Песков
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«Вчера мы уже сказали, что соответствующие материалы переданы в военную прокуратуру, которая будет осуществлять проверку и давать правовую оценку. Это произошло вчера, соответственно, ожидать сегодня каких-то итогов неправильно», — сказал Песков.
Он призвал дождаться информации по расследованию: «Главное, что эти факты выявлены, и ситуация в этом плане исправлена».