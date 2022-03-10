ЕС достиг предела возможных санкций против России, заявил Боррель
Брюссель, 10 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Европейский союз подошёл к границам возможных санкций в отношении России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Franceinfo.
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Жозеп Боррель
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«Что касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать», — сказал он.
Боррель добавил, что в Евросоюзе «сделали всё, что могли».
Он назвал введённые санкции тяжёлыми и болезными для России, отметив снижение курса российской валюты.