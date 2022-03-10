Москва, 10 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. С самого начала специальной операции России по защите ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин призвал всех сложить оружие. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"Если вы помните, с самого начала президент Путин призвал всех сложить оружие, и это как раз и станет гарантией того, что никто ни по кому не будет стрелять», — сказал Песков журналистам.

По его словам, сопротивление со стороны вооружённых украинских националистов «вынуждает вести ответный огонь» российских военных, и в этой связи «если кто-то будет с оружием в руках атаковать наших военных, то они тоже станут целями, конечно».