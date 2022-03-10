Москва, 10 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В администрации президента России пока не имеют чёткой информации о том, что произошло с роддомом в Мариуполе. Об этом 10 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы обязательно поинтересуемся у наших военных, потому что, конечно, мы с вами не имеем четкой информации о том, что там произошло, и наверняка, какую-то информацию военные предоставят», — указал официальный представитель Кремля.

Напомним, 9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об обстреле больницы в Мариуполе, в которой находятся родильное и детское отделения. По его словам, якобы удар по зданию нанесли российские военные. При этом ещё 7 марта на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя указал на то, что жители Мариуполя сообщают, что вооруженные силы Украины, «выгнав весь персонал роддома № 1 Мариуполя, оборудовали в нём огневую позицию».

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в удерживаемом нацбатами Мариуполе находится не менее 400 тыс. мирных жителей.

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