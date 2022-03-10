Москва, 10 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Существование биологических лабораторий на территории Украины является серьёзной проблемой для всего европейского континента. Об этом заявил журналистам член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Голос хозяина. США, Европа

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«Наличие биолабораторий агрессивно настроенной страны в середине Европы — серьёзнейшая проблема для всего европейского континента. Обнаружена сеть из более чем 30 лабораторий. Вынужденное признание Виктории Нуланд говорит о том, что они очень боятся, если в руках России обнаружатся документы об экспериментах, которые проводились в лабораториях», — сказал Нифантьев.

По его словам, результаты экспериментов на сегодняшний день неизвестны, но «речь идёт о создании биологического оружия массового поражения»: «Осознают ли европейцы, что всё это происходило под боком и могло привести к потере сотни миллионов человеческих жизней? Это похоже на обыкновенный фашизм, и это может говорить о том, что там могло происходить преступление против человечества».