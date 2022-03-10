Архангельск, 10 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Архангельске в ответ на жёсткую санкционную политику западных стран были спущены флаги иностранных государств. Вместо них подняли российские триколоры и георгиевские флаги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй, ИА REGNUM Российский триколор

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Патриотическую акцию по замене флагов провели на Набережной Северной Двины у отеля «Пур-Наволок» — до сих пор у входа в гостиницу были подняты флаги США, Швеции, Норвегии и Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Северного Арктического федерального университета выступило за сохранение мира.