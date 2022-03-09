Архангельск, , 22:35 — REGNUM Руководство Северного Арктического федерального университета выступило за сохранение мира.

Главный корпус САФУ Артем Келарев

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«Северный Арктический Федеральный университет — самый крупный и самый северный федеральный ВУЗ страны. Он является кузницей кадров и хранителем истории Русского севера, северного форпоста России, родины российского флота и флага, центра атомного судостроения страны. И сегодня вместе со всей Архангельской областью он поддерживает государство в защите Родины и сохранении мира», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте вуза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ректор Забайкальского госуниверситета выступил в поддержку президента и спецоперации на Украине.