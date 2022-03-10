Москва, 10 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Бизнес стран, которые не ведут экономической войны против России, будет заинтересован расширять своё присутствие в России. Об этом 10 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

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«В условиях войны экономической — я ещё раз это подчёркиваю, против нас ведётся экономическая война, — инвестиционная привлекательность для тех, кто находится в состоянии этой войны, конечно, сейчас отходит на второй-третий, даже четвёртый план», — заявил Песков.

«Вместе с тем, она остаётся для тех стран, которые не состоят с нами в в войне экономической. И таких стран достаточно много. Рынок не терпит пустоты. И исли образуется какая-то пустота, она либо быстро, либо со временем заполняется другими игроками», — указал он.