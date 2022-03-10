Москва, 10 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины продолжают обстрел населённых пунктов Донецкой Народной Республики, сообщили 10 марта в представительстве ДНР в СЦКК.

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Новый обстрел был зафиксирован в 12:05, атака велась со стороны населённого пункта Новолуганское. Украинские войска выпустили десять мин калибром 120 мм по населённому пункту Доломитное.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР сообщили об освобождении 78 населённых пунктов с начала операции.