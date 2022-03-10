Донецк, 10 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) не бросят жителей недавно освобожденных населенных пунктов, обеспечат их возвращение к нормальной жизни. Об этом 10 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Конечно не бросим», — уверяли мы людей в том, что у нас не вызывает сомнений. Но жители освобожденных населенных пунктов хотят как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, и мы обязаны им это обеспечить», — написал Пушилин в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что гуманитарные коридоры, которые были открыты на Украине для эвакуации мирного населения в безопасные районы, не работают в полную силу.

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