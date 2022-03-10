Москва, 10 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Россия оказалась в беспрецедентной ситуации. Об этом 10 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

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«Я оставлю это без ответа. Сейчас что-то прогнозировать — дело абсолютно неблагодарное. Это скорее гадать на кофейной гуще», — заявил Песков.

«Ситуация абсолютно беспрецедентная, такой экономической войны, которая началась против нашей страны ещё не было. Поэтому что-то прогнозировать сложно. Сейчас надо не прогнозировать, а действовать с тем, чтобы минимизировать последствия негативные и риски дальнейшие», — указал он.