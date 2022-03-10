Москва, 10 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Обнаруженные на территории Украины биологические лаборатории были созданы на базе противочумных станций времён СССР. Об этом журналистам заявил член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов («Единая Россия»).

Youtube.com канал NunnLugarCTR Оборудование в одной из биолабораторий

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«Все лаборатории были сделаны на базе советских противочумных станций. Там хранились штаммы опаснейших болезней — в том числе отсутствующих в мире: все эти штаммы когда-то были в мире, человечество их победило, но они хранились в «коллекциях». Такие «коллекции» были вывезены в США. Недавно мы узнали о вспышках болезней, не поддающихся лечению. Международные комиссии тогда не были допущены к расследованию. Сама Украина находилась в «красной зоне» болезней — корь, были случаи чумы. Это значит, что контроль за этими штаммами в этих лабораториях осуществлялся нечисто. Очень вовремя ВС РФ прибыли на место и разрушили всё это», — сказал Баженов.

По его словам, приказ об уничтожении штаммов в украинских лабораториях со стороны США — это «сомнительная и интересная история»: «Сложно уничтожить всё это — нужно залить кислотой или вскипятить под давлением, и на всё требуется время. Как происходило уничтожение — предстоит выяснить».