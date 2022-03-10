Москва, 10 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Правительство России прорабатывает меры стабилизации экономики. Об этом 10 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

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«Сейчас достаточно шоковое внешнее воздействие на нашу экономику. Есть негативные последствия — они будут минимизироваться», — заявил Песков.

«Сейчас ситуация такая достаточно турбулентная. Но вот как раз меры по успокоению этой ситуации уже реализуются, и дальнейшие меры прорабатываются», — указал он.