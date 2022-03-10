Новосибирск, 10 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 10 марта, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализировано 2552 пациента, в том числе 65 детей. Днём ранее — 2766 пациентов, в том числе 110 детей, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 1302 случая заражения коронавирусом (всего — 241 690 случаев; 12 351 человек выздоровел (всего — 190 278 человек), скончались 12 пациентов (всего — 5127 пациентов).

При этом в реанимации остаются 267 человек, на ИВЛ — 41 пациент.