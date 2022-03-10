Донецк, 10 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики освободили с начала спецоперации 78 населённых пунктов. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Днём ранее в штабе рассказали об освобождении 74 пунктов. За последние сутки удалось установить контроль над населенными пунктами Старый Крым, Гранитное (Володарский район), Новоалексеевка и Первомайское.

Также в штабе рассказали о продолжающихся обстрелах со стороны ВСУ населённых пунктов, в результате которых получают ранения мирные жители.