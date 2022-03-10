Песков прокомментировал ситуацию с отправкой «срочников» на Украину
Москва, 10 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Необходимо дождаться результатов проверки военной прокуратурой случаев отправки срочников Вооруженных сил России на Украину, заявил 10 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Таким образом он прокомментировал возможные санкции против лиц, допустивших это. Соответствующие материалы уже переданы в военную прокуратуру, которая проверит данные и даст им правовую оценку, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее обнаружились факты присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины.
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