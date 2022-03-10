Москва, 10 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Международные террористы при поддержке США вели работу в биолабораториях Украины по созданию опасных штаммов. Об этом журналистам заявил член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов («Единая Россия»).

Биолаборатория

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"Международные террористы, окопавшиеся на Украине, при поддержке США работали над созданием опасных штаммов, которые не поддаются лечению современными антибиотиками, исключительно контагиозны и могут принести вред огромному количеству людей», — сказал Баженов.

По его словам, с помощью работы таких лабораторий международные террористы хотели «принести колоссальный вред не только России, но и всему миру».