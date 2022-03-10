Париж, 10 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом французский министр написал в своем аккаунте в Twitter.

U.S. Air Force Жан-Ив Ле Дриан

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«Я говорил с Дмитрием Кулебой, чтобы заявить о нашей полной поддержке и солидарности», — написал Жан-Ив Ле Дриан.

По словам главы МИД Франции, государство также поддерживает инициативы международного агентства по атомной энергии (IAEA) по безопасности гражданских ядерных установок на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция приостанавливает процедуру усыновления детей из России и Украины.