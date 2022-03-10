Степанакерт, 10 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Слухи о том, что в Нагорном Карабахе начали сокращать численность миротворческого контингента РФ, не соответствуют действительности. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Службы национальной безопасности республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

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«Российские миротворческие силы, дислоцированные в Арцахе, продолжают выполнять свою миссию, согласно положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что недостоверные слухи о переброске части сил российских миротворцев якобы распространяют некоторые азербайджанские медиа-платформы.

Стоит отметить, что между Азербайджаном и Нагорным Карабахом начала расти напряжённость. С февраля участились обстрелы между армянскими и азербайджанскими позициями. Обе стороны обвиняют в происходящем друг друга.