Ростов-на-Дону, 10 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки выявили 1367 носителей коронавируса, выздоровели после COVID-19 — 5972 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: COVID отступает, ограничения снимают»

Новые случаи заражения зарегистрированы во всех 55 городах и районах Ростовсмкой области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (292), Неклиновском районе (76), Таганроге (75), Волгодонске (70), Шахтах (65). 20% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 16% — дети.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё 17 мужчин в возрасте от 56 до 85 лет.

Всего в Ростовской области подтверждено 343 205 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 315 754 носителя инфекции. Жертвами COVID-19 стали 10 484 жителя донского региона.