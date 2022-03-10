Минск, 10 марта, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Украинские беженцы прибывают на территорию Белоруссии, это бедные и голодные люди с детьми и стариками. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 10 марта на совещании с оборонным ведомством.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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По словам белорусского лидера, поток беженцев усиливает напряжение. Это бедные люди, которые не ели по несколько дней, с голодными детьми.

«Это не на мерседесах. На велосипедах, пешком идут рожать к нам; детишек, стариков ведут к нам на территорию», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Он поручил принять и разместить беженцев, в первую очередь в Брестской и Гомельской областях, и накормить их.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко также заявил о выявлении группы наёмников у границы.

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