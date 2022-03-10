Симферополь, 10 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Техническое железнодорожное движение от Крыма до Херсона восстановлено, информацию официально подтвердил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Об этом он написал 10 марта в своём телеграмм-канале.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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Глава Крыма отметил, что на данный момент по данному маршруту в Херсонскую область из Росиии отправляются гуманитарные грузы и стройматериалы для восстановлени разрушенной инфраструктуры.

«Это наглядная демонстрация того, что Россия, в отличие от нынешнего киевского режима, помогает людям, а не прикрывается ими как живым щитом. Наша страна не оккупирует, а освобождает Украину и братский украинский народ от банды упырей», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, о восстановлении железнодорожного движения между российским Крымом и украинской Херсонской областью ранее сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет («Единая Россия»). Данная ветка после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году была разрушена украинскими националистами и всё это время железнодорожное сообщение между регионами отсутствовало.