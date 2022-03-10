Москва, 10 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Уходящие из России компании должны заменят отечественные, это шанс для укрепления экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

«Для нас это шанс, иначе мы из этих цепких объятий Вашингтона никогда не вырвемся», — считает Володин.

По его убеждению, место уходящих иностранных компаний должны занять российские.

«Завтра там должен быть не McDonalds, а «У дяди Вани… Возьмите IKEA, да, мы рады, что компания пришла, OBI — молодцы. Страна открыта, рынок перед вами с распростертыми объятиями. Но вы решили уйти, вы под дудку Вашингтона пляшите, хорошо, но в той же IKEA только фурнитура завозная, все остальное наше. Надо сохранить фабрики, надо сохранить торговую сеть. Пускай приходят наши отечественные. Нет отечественных? Тогда государство. То же самое и OBI», — рассуждает Володин.