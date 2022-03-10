Володин рассказал, что будет на месте ушедшего из России бизнеса
Москва, 10 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Уходящие из России компании должны заменят отечественные, это шанс для укрепления экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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«Для нас это шанс, иначе мы из этих цепких объятий Вашингтона никогда не вырвемся», — считает Володин.
По его убеждению, место уходящих иностранных компаний должны занять российские.
«Завтра там должен быть не McDonalds, а «У дяди Вани… Возьмите IKEA, да, мы рады, что компания пришла, OBI — молодцы. Страна открыта, рынок перед вами с распростертыми объятиями. Но вы решили уйти, вы под дудку Вашингтона пляшите, хорошо, но в той же IKEA только фурнитура завозная, все остальное наше. Надо сохранить фабрики, надо сохранить торговую сеть. Пускай приходят наши отечественные. Нет отечественных? Тогда государство. То же самое и OBI», — рассуждает Володин.