Москва, 10 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд де-факто признала создание биологических лабораторий на территории Украины. Об этом журналистам заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Мажуга

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"Виктория Нуланд по сути признала создание и работу таких биолабораторий, потому что был отдан приказ об уничтожении документов и образцов», — сказал Мажуга.

По его словам, спикер Госдумы Вячеслав Володин «говорит, что нужно срочно обратиться в ООН для проведения исследований, чтобы выяснить, какие работы проводились и какую угрозу всё это представляло для нас, для Украины и для Европы».