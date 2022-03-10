Москва, 10 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Госдуме РФ намерены понять, зачем биолаборатории на территории Украины получили из США приказ в спешном порядке уничтожить все документы и биоматериалы после начала спецоперации России по защите ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Mil.ru Андрей Картаполов

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«Министерством обороны РФ получены новые данные о разработке и проведении исследований США на территории Украины в так называемых биологических лабораториях. Их насчитывалось более 30. 24 февраля все они получили приказ на уничтожение биоматериалов и документации. Нам хотелось бы понять, отчего такая спешка», — сказал Картаполов.

По его словам, в указанных биолабораториях «проводились эксперименты с коронавирусом летучих мышей, сибирской язвой, изучались маршруты перелётных птиц из Украины на территорию Российской Федерации и обратно, и, вероятно, рассматривалась возможность занесения этих штаммов в Россию»: «Назначено проведение парламентского расследования, и мы найдём доказательства того, что против России ведётся не только информационная война, но и планировалась и реально велась биологическая война».