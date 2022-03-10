Кишинёв, 10 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Молдавский банк Maib временно прекращает принимать украинскую гривну. Сообщение об этом было размещено на сайте банка.

Иван Шилов REGNUM Гривна

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»С первых дней напряженности в соседней стране мы предложили лучший курс украинской валюты на рынке. Накопив практически самый большой объем гривны в стране, сегодня нам приходится принимать это непростое решение», — говорится в сообщении.

В банке отметили, что накопленный запас украинской валюты не получается конвертировать. Аналогичные заявления сделали и в ряде других молдавских банков.

Стоит отметить, по данным на вечер 9 марта, в Молдавию с Украины после начала Россией операции по денацификации въехало более 200 тыс. иностранных граждан. Из них около 100 тыс. остались в Молдавии. Беженцы ранее жаловались, что не могут обменять гривны либо банки сильно занижают курс, по которому их принимают.