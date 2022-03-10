Сеул, 10 марта, 2022, 12:09 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1065 человек. Об этом 10 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 10 марта в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 888 313 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,5%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1226 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 407 520 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,5%.

«Бустерную» дозу получили 7846 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 31 919 282 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 327 549 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 5 539 650.

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