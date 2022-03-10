Росавиация: ситуация с самолётами не скажется на ценах авиабилетов
Москва, 10 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Стоимость билетов на самолёт не изменится из-за ситуации с российскими самолётами, сообщили в Росавиации.
(сс) skeeze
Самолет
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В Росавиации заявили, что ситуация с российскими самолетами, попавшими под западные санкции, не скажется на стоимости авиабилетов.
Ранее опасения по поводу роста стоимости авиабилетов высказывали эксперты. В частности, дополнительные траты может вызвать отсутствие необходимых для ремонта лайнеров запасных частей.
Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить все международные рейсы.