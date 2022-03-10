Рим, 10 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Проведение всех мероприятий, которые проходят в рамках перекрестного Года музеев России и Италии, открытого осенью минувшего года, приостанавливается. Об этом 10 марта сообщает итальянское министерство культуры.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

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«Все мероприятия, связанные с инициативой «Год музеев Италия — Россия», приостановлены», — приводит сообщение итальянского ведомства канал Sky TG24.

Кроме того, в нем уточняется, что также временно приостанавливается «деятельность по продвижению культуры соответствующих институтов и региональных музейных управлений» с Россией с последующим отзывом всех административных актов, которые касаются любых форм партнерства и сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что терминал D московского аэропорта «Шереметьево» на время прекратит работу в связи с ситуацией в отрасли.