Джанкой, Крым, 10 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу достигла крымского города Джанкоя, об этом 10 марта сообщили городские власти.

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

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«Вода есть в Северо-Крымском канале. Она без насосных идет до Джанкоя. В Джанкойском районе первая насосная, которая ее принудительно поднимает на уровень выше. До насосной вода, это всегда так было технологически, доходит самотеком. Уровень поднимается каждый день потихоньку», — приводит ТАСС слова председателя Джанкойского городского совета Сергея Дорошенко.

Как сообщила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко, использовать воду из канала после возобновления подачи смогут местные аграрии.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2014 году после решения крымчан воссоединиться с Россией Украина полностью перекрыла поступление воды из Днепра в Северо-Крымский канал, устроив таким образом водную блокаду полуострова. В конце февраля после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российские военные разблокировали подачу воды в канал. Пока вода из Днепра поступает в него самотёком.