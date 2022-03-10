Мадрид, 10 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес посетит 10 марта в городе Посуэло-де-Аларкон (автономное сообщество Мадрид) центр приёма украинских беженцев. Об этом пишет агентство EFE.

Sanchezcastejon.es Педро Санчес

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Санчес посетит этот центр перед поездкой во французский Версаль.

Во Франции испанский премьер-министр примет участие в неформальном саммите лидеров ЕС для анализа развития ситуации на Украине.