Минск, 10 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В белорусском Мозыре пресечена подготовка акта терроризма в отношении российской военной техники. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два местных жителя. Об этом 10 марта сообщает Следственный комитет Белоруссии.

ElisaRiva Арест

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Уточняется, что речь идёт о двух мужчинах 34 и 44 лет. По данным следственного ведомства, они познакомились в 2020 году на несанкционированных массовых мероприятиях в Мозыре.

«Оба имеют семьи, воспитывают детей. К уголовной ответственности не привлекались», — добавили в СК.

По данным следствия, мужчины планировали уничтожать военную технику Российской Федерации при её передвижении по территории Мозырского района.

«Для исполнения преступного замысла они подготовили бутылки с зажигательной смесью», — заявили в комитете.

В СК Белоруссии сообщили, что в настоящее время фигуранты задержаны, с ними работают следователи. Проверяется их причастность к совершению иных противоправных действий, окончательная правовая оценка их действиям будет дана по окончании следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 24 марта проводит на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.