Усть-Луга, Ленинградская область, 10 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Строительство одного из крупнейших в мире комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге в Ленинградской области не останавливается, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, заверили 10 марта ИА REGNUM в пресс-службе комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти.

Lenobl.ru Строительство КПЭГ в Усть-Луге

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Напомним, что к строительству объектов проекта КПЭГ привлечено более 4 тыс. человек и почти 1 тыс. единиц техники. На площадке продолжается инженерная подготовка территории, погружаются сваи, формируются фундаменты. Параллельно строятся подъездные дороги и прокладываются внутриплощадочные маршруты для доставки оборудования, а также обустраиваются места для отстоя большегрузного транспорта.

«Строительство комплекса продолжается», — заверили в комитете.