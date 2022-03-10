Новосибирск, 10 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Новосибирскую область поступил второй транш вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» — 480 комплектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

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«На территорию региона в общей сложности уже поступило 1920 комплектов вакцины «Спутник М». Вакцинированы первым компонентом 1366 детей», — уточнила заместитель министра здравоохранения региона Лада Шалыгина.

По её словам, вакцинация организована в большинстве поликлиник Новосибирска и области.