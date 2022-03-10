Париж, 10 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Во Франции рост цен на топливо из-за ситуации на Украине вынуждает жителей смешивать бензин с этиловым спиртом, сообщает Le Monde.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

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Как отметила продавщица одной из французских сетевых заправок, раньше автомобилисты в начале месяца без раздумья наполняли полный бак, однако сейчас стараются не выходить за сумму в 30−50 евро.

Кроме того, некоторые люди стали чаще смешивать бензин с этиловым спиртом, при этом доля последнего постоянного увеличивается, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал всех жителей ЕС снижать потребление энергии на индивидуальном уровне, чтобы «перерезать пуповину, которая соединяет с Россией».

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