Новосибирск, 10 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Экс-губернатор Новосибирской области, ныне сенатор Владимир Городецкий, попавший под санкции Евросоюза, назвал это событие незначительным. Он заявил, что не собирался выезжать и счетов за рубежом у него нет.

Kremlin.ru Владимир Городецкий

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«Считаю, что всё, что предпринимается Западом сегодня в ответ на эти вынужденные правильные действия сегодня, — это так, знаете, истерия», — цитирует редакция «НГС Новости» Городецкого.

Он считает, что ограничения, которые всё больше накладываются на экономику, создают предпосылки сделать рывок к дальнейшему развитию страны.