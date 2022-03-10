Москва, 10 марта, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Госдума на заседании 11 марта обсудит второй пакет мер поддержки граждан и бизнеса на фоне новых санкций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Мы с вами завтрашнее заседание посвятим рассмотрению именно этого вопроса. Но совершенно очевидно, надо принимать решения, которые сделают страну сильнее и защитят людей», — сказал Володин.

Он обратил внимание на консолидацию фракций Госдумы.

«Когда речь идет о консолидации важно, чтобы она была здесь. Важно, чтобы представители наших граждан, разных фракций объединены были. И сегодняшние выступление и Геннадия Андреевича Зюганова, и представителя ЛДПР (жалко, что с нами нет Владимира Вольфовича Жириновского, мы ему желаем скорейшего выздоровления), у нас с вами, коллеги, выступал Сергей Михайлович Миронов, Нечаев, Васильев. Все они говорили о том, что мы поддерживаем действия нашей страны, нашего президента. Мы поддерживаем наших ребят, которые сейчас воюют за безопасность наших граждан. Это очень важно, потому что без этого просто смысла нет», — подчеркнул Володин.