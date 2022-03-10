Москва, 10 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Изменение курса рубля приводит к заметному удорожанию продукции отечественного сельского хозяйства. Об этом 10 марта заявил глава ФАС Максим Шаскольский на пленарном заседании Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены

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"Несмотря на то, что производство растениеводческой продукции производится на территории РФ, в себестоимости её продукции присутствует импортная составляющая. Есть заметная доля импортных семян, средств защиты растений. Посевная и уборочная техника в той или иной степени зависит от импортных поставок отдельных комплектующих и деталей», — заявил Шаскольский.

По его словам, в себестоимости животноводческой продукции также присутствует импортная составляющая.

«В части закупки племенного поголовья, родительского поголовья птицы, инкубационного яйца, ветеринарных препаратов, кормовых добавок», — указал он.

«Таким образом, изменение курса рубля в силу зависимости отечественного растениеводства и животноводства от импортных составляющих приводит к определённому удорожанию продукции. Повышение цен на растениеводческое сырьё оказывает ценовое давление и на перерабатывающую промышленность. При этом перерабатывающие предприятия также испытывают недостаток оборотных средств и сталкиваются с логистическими ограничениями», — подчеркнул Шаскольский.