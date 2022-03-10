Москва, 10 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Настало время, когда все обнажается и мы приходим к пониманию, что те, кого считали партнерами, далеко не партнеры, и недружеские отношения питают к нам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, на это обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Коллеги, задумайтесь! С одной стороны, дают команду бизнесу уходить из России, зарубежным компаниям. Но как только мы начинаем говорить, что завтра примем решение и проведем национализацию брошенных компаний, потому что у нас ответственность есть перед людьми, миллионы людей работают. Они не могут остаться без работы, семьи — без дохода. Моментально Государственный департамент США делает заявление: мы не позволим это сделать», — отметил Володин.

«Послушайте, вы нам другого выхода не оставили. Вы сами взяли и зарубежные компании, фактически, поставили перед выбором: либо они уходят и разоряются, либо они остаются. Остаться вы им не разрешаете. А мы что должны в этой ситуации делать? Конечно, мы должны думать о своей стране, о людях, чтобы цены не росли, чтобы рабочие места были», — рассуждает Володин.

За время введения новых санкций Россию покинули и заявили об уходе более 250 иностранных компаний.