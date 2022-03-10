Санкт-Петербург, 10 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге вернули к штатной работе более 1 тыс. коек, которые на время подъёма заболеваемости COVID-19 были развернуты в городских стационарах. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

ИА REGNUM Пустые койки в «Ленэкспо»

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Так, с 10 марта выводятся из ковидного режима инфекционные койки: в психиатрической больнице № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова — 176 коек, в Александровской больнице — 446 коек, в городской больнице № 38 им. Семашко — 222 койки, вдетской больнице №5 — 80 коек, а также 100 коек в пятом корпусе во временном госпитале «Ленэкспо».

Всего к плановой работе возвращено 1024 койки.

Напомним, в Петербурге 9 марта выявили 2402 новых случая заражения коронавирусом. Это на 240 случаев меньше, чем 8 марта.