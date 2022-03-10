В Анталье началась встреча Лаврова с главой МИД Украины
Анталья, Турция, 10 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в турецкой Анталье первую встречу после начала специальной военной операции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Официальное интернет-представительство президента России
Сергей Лавров
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После встречи состоится протокольная съёмка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
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