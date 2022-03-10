Анталья, Турция, 10 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в турецкой Анталье первую встречу после начала специальной военной операции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Лавров

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

После встречи состоится протокольная съёмка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Читайте также: Чавушоглу провел переговоры с главой МИД Украины