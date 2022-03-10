В США осудили запрет Байдена на импорт российских энергоносителей
Вашингтон, 10 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден своим запретом на импорт российских энергоносителей наказал простых жителей США. Такое мнение 10 марта высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
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«Джо Байден объявил об открытии нового фронта в его войне против американского среднего класса», — сказал он.
Также Карлсон отметил, что американский лидер считает, что таким решением он якобы может «наказать» президента России Владимира Путина, однако этого не случится, так как в мире масса стран, которые готовы покупать у России нефть, такие как Китай, Индия и Турция.
При этом телеведущий добавил, что если Байден этим хотел заставить Москву прекратить военную спецоперацию ВС РФ по защите Донбасса, то у него ничего не получилось.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал всех жителей ЕС снижать потребление энергии на индивидуальном уровне, чтобы «перерезать пуповину, которая соединяет с Россией».