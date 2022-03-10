Вашингтон, 10 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден своим запретом на импорт российских энергоносителей наказал простых жителей США. Такое мнение 10 марта высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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«Джо Байден объявил об открытии нового фронта в его войне против американского среднего класса», — сказал он.

Также Карлсон отметил, что американский лидер считает, что таким решением он якобы может «наказать» президента России Владимира Путина, однако этого не случится, так как в мире масса стран, которые готовы покупать у России нефть, такие как Китай, Индия и Турция.

При этом телеведущий добавил, что если Байден этим хотел заставить Москву прекратить военную спецоперацию ВС РФ по защите Донбасса, то у него ничего не получилось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал всех жителей ЕС снижать потребление энергии на индивидуальном уровне, чтобы «перерезать пуповину, которая соединяет с Россией».