Джакарта, 10 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии отметило, что 265 детей в возрасте до пяти лет умерли из-за воздействия коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус

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По данным за период с 21 января по 6 марта от коронавируса умерли 8230 человек, из которых 3% или 265 пациентов умерли в возрасте от 0 до 5 лет.

Кроме того, было установлено, что 30% умерших пациентов прошли полную вакцинацию от коронавируса, а 70% получили только одну инъекцию вакцины или вообще не были вакцинированы.

В Индонезии также насчитывается 7562 случая заражения штаммом «Омикрон».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло на западе индонезийской провинции Ачех.