Анталья, Турция, 10 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в турецкую Анталью на переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает 10 марта РИА Новости.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

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10 марта в Турции должны пройти переговоры между главами МИД России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. Это первая встреча министров с начала военной спецоперации России на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, министров встретит их коллега, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. После этого состоится протокольная съёмка.